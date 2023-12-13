Андре Брогер, звезда «Бруклин 9-9», скончался в возрасте 61 года

Андре Брогер, двукратный обладатель премии «Эмми», известный по ролям в популярных сериалах «Бруклин 9-9» и «Убийство: Жизнь на улице», скончался в понедельник после непродолжительной болезни. Ему было 61 год.

О его смерти сообщил публицист Брогера Дженнифер Аллен.

Брогер прославился своей ролью строгого капитана Рэймонда Холта в комедийном сериале о полиции «Бруклин 9-9» (2013-2021). Стоический и серьезный характер его персонажа, но при этом глубокое чувство человечности, сделали его любимцем поклонников шоу, особенно в дуэте с детективом-горячим-головой Джейком Перальтой (Энди Самберг).

В 1998 году за роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале NBC «Убийство: Жизнь на улице» Брогер получил премию «Эмми» как лучший актер. Его яркая игра сделала его одним из самых ярких актеров этого высоко оцененного критиками полицейского драматического сериала, созданного Барри Левинсоном, Томом Фонтаной и Дэвидом Саймоном. В 2006 году Брогер получил еще одну премию «Эмми» за мини-сериал или фильм за исполнение роли мастера-преступника в сериале FX «Вор».

В 2020 году в беседе с Variety Брогер размышлял о сложном наследии игры полицейских на протяжении своей карьеры. «Копы, нарушающие закон, чтобы, цитируя, «защитить закон», — это настоящая ужасная скользкая дорожка. Это дало право на нарушение закона повсюду, оправдало его и извинение, — сказал он. — Это то, что нам всем предстоит решать коллективно — всем полицейским шоу».

Брогер родился в Чикаго, окончил Стэнфордский университет, затем поступил в драматическую школу Джуллиарда.

Его первой ролью на экране стал солдат Союза в фильме «Слава», где он сыграл Томаса Сирла, свободного чернокожего человека, который присоединяется к первому черному полку. В телефильме-возрождении сериала «Коджак» он сыграл помощника Коджака, затем перешел в «Убийство: Жизнь на улице».

С 2002 по 2004 год он также играл детектива в сериале «Хак», а затем переключился на роль психиатра в «Докторе Хаусе». Брогер был дважды номинирован на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Люди определенного возраста».

Параллельно с развитием телевизионной карьеры он продолжал сниматься и в художественных фильмах, сыграв роли в таких картинах, как «Город ангелов», «Частота», «Посейдон», «Первобытный страх», «Дуэты», «Туман», «Фантастическая четверка: Восход Серебряного Серфера», «Солт» и «Игрок».

В интервью Variety он сказал, что для него семья важнее, чем погоня за крупной главной ролью. «Это была интересная карьера, но я думаю, она могла бы быть больше, — говорит он. — Я думаю, она могла бы охватить больше дисциплин: режиссура, продюсирование, все эти другие разные вещи. Но это было бы за счет моей собственной жизни».

Брогер ушел из жизни, оставив после себя жену Ами Брэйбсон, которая также снималась в «Убийстве: Жизнь на улице», и троих детей.