Напомним, 10 января, жители села Нижние Кузлы обнаружили на улице новорожденного ребенка мужского пола с пуповинным остатком. Ребенок лежал на дороге возле дома № 50 по улице Центральная. Ребенок умер от переохлаждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре была установлена подозреваема, 18-летняя местная жительница. Следствие установило, что 9 января девушка родила доношенного, живорожденного мальчика. Роды проходили на веранде жилого дома по улице Центральная, без посторонней помощи.

Девушка призналась в содеянном и пояснила, что не желала появления данного ребенка. Опасаясь осуждения со стороны родных и знакомых, желая сохранить в тайне беременность и роды, взяла ребенка и положила прямо на снег за сараем.

Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, девушка признана вменяемой. В ближайшее время суд рассмотрит данное уголовное дело по существу.