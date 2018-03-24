Звезде сериала «Великолепный век» грозит 17 лет тюрьмы

Актер сериала «Великолепный век» Аднан Коч, исполнивший роль Бэхрам-паши, был взят под арест вместе с братьями за наличие наркотических веществ. Молодых людей арестовали в одном из заведений Стамбула.

За употребление наркотиков в Турции могут назначить до 17 лет лишения свободы или приговорить к высшей мере за их распространение.

Турецкий сериал «Великолепный век» стал по-настоящему популярным в России, а некоторые актеры просто покорили сердца россиянок.

Многие российские телезрители в восторге от телесериала «Великолепный век». В Турции, где создавался проект, он сумел также завоевать признание. Аднан Коч, сыгравший роль Бэхрам-паши стал секс-символом. Он также успел сняться в российско-турецко-украинской мелодраме «Восток-Запад».

Аднан Коч

Аднан Коч – турецкий актер и певец, завоевавший большую популярность в своей стране благодаря нескольким десяткам телесериалов. Всемирную известность ему принесли многосерийные фильмы «Великолепный век» и «Восток-Запад».

Аднан Коч родился в старинном турецком городе Мардина. Его отец был владельцем собственной автомастерской, а мама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, которых у четы Коч было девять. Аднан родился седьмым по счету и имел трех сестер и пятерых братьев.

Аднан Коч — певец