24 ноября в 12:00 в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей даст мастер-класс звезда мировой оперной сцены народная артистка СССР Маквала Касрашвили (12+).

Её дебют в Большом театре состоялся сразу же после окончания консерватории. Международная же карьера певицы началась с триумфального дебюта в 1979 году на сцене нью-йоркского театра Метрополитен-опера (партия Татьяны в опере «Евгений Онегин»). Как приглашенная звезда Маквала Касрашвили выступала на лучших оперных сценах мира. В течение четырех сезонов (с 1984 года) сотрудничала с лондонским театром Ковент-Гарден, где пела в операх Моцарта и Вителлию. Партию Донны Анны исполняла также в Гамбургской государственной опере и Пражской национальной опере.

Давала сольные концерты на Нью-Портском фестивале, на фестивале Дмитрия Шостаковича в Сиэтле и Бард-фестивале (США).

Выступала с Питсбургским симфоническим и Лондонским филармоническим оркестрами, Монреальским симфоническим оркестром и оркестром Би-би-си Сотрудничала со многими выдающимися дирижерами, среди которых Колин Девис, Нелло Санти, Джузеппе Патане, Даниэль Орен, Шарль Дютуа, Неэме Ярви, Геннадий Рождественский, Майкл Тилсон Томас, Евгений Светланов, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков.Ее партнерами по сцене были знаменитые певцы Руджеро Раймонди, Николай Гяуров, Николай Гедда, Кири Те Канава, Долорес Заджик, Томас Аллен и др.

В настоящее время Маквала Касрашвили преподает в Центре оперного пения Галины Вишневской. С 2014 года является помощником музыкального руководителя Государственного академического Большого театра России.

Мастер-класс пройдет в рамках VI Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, который проходит с 22-25 ноября в Оренбуржье.

Вход свободный.