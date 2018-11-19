Жителей Гая и Новотроицка приглашают на консультации по капремонту

В Гайском городском округе 20 и 21 ноября пройдут консультации по вопросам капремонта многоквартирных домов, а с 22 по 29 ноября консультанты регионального оператора проведут прием граждан в Новотроицке.

Собственники могут обратиться за индивидуальными консультациями, получением выписки о состоянии лицевого счета, справкой об отсутствии задолженности, а также для заключения соглашения о реструктуризации при ее наличии. Для внесения изменений в базу данных о собственнике, а также получения необходимых документов при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на помещение.

Прием собственников проведет главный консультант Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Людмила Солдатова.

Консультации пройдут 20 и 21 ноября: