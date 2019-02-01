В строящемся храме поселка Первомайский Оренбургского района, вор украл латунную кружку. Правоохранителям удалось установить личность преступника.

О краже заявил настоятель одной из религиозных организаций района. Сотрудники полиции установили, что преступник проник в помещение отжав пластиковое окно.

Розыскные мероприятия дали свой плод. Был задержан подозреваемый в краже, им оказался 29-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.

Латунная кружка изъята и возвращена в храм. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.