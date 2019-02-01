2 и 3 февраля в МБУ СШОР № 4 «Урал» (ул. 60 лет Октября, 2е) состоится открытое первенство города по армейскому рукопашному бою, посвященное «Дню защитника Отечества».

Организаторы мероприятия — комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, Оренбургская городская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя» и общество с ограниченной ответственностью «Фаворит+».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих возрастных группах и весовых категориях:

юноши 12-13 лет, весовые категории: до 33, 36, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, +65 кг;

юноши 14-15 лет, весовые категории: до 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 кг;

юноши 16-17 лет, весовые категории: до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80 кг;

юниоры 18-20 лет, весовые категории: до 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, +85 кг.

2 февраля

11.00 – начало соревнований среди юношей 12-13 лет и 14-15 лет;

13.00 – торжественное открытие, продолжение соревнований;

20.00 – подведение итогов, награждение.

3 февраля

09.00 – начало соревнований среди юношей 16-17 лет и среди юниоров;

14.00 – подведение итогов, награждение.