Административные штрафы, налоги, коммунальные платежи — такие долги были выявлены в ходе проведения совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

В течении дня, сотрудники двух ведомств провели совместное мероприятие на главных магистралях областного центра, с целью выявления должников и взыскания с них задолженности.

Также целью акции, было установление местонахождения разыскиваемого автотранспорта. Стоит отметить, что за 2018 год сотрудниками отдела розыска УФССП России по Оренбургской области, в том числе благодаря взаимодействию с ГИБДД, был разыскан 141 автомобиль.

Результатами проведенного рейда стали — полное погашение задолженности по 6 исполнительным производствам, частичная оплата долга, а также наложение ареста на имущество должников.