Накануне в поселке Акбулак произошло убийство детей. В одном из домов были обнаружены тела двух мальчиков 2 и 7 лет. Смерть была насильственной.

По данному факту Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Следствие полагает, что в убийстве замешана 35-летняя местная жительница, являющаяся матерью погибших детей. Убийство она совершила днем 31 января.

Сотрудники полиции женщину задержали. На допросе она созналась в содеянном, но объяснить мотивы своего поступка не смогла.

Следователи СК России установили, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, отец детей работает разнорабочим, в момент происшествия находился на работе в Москве.

РАсследование уголовного дела продолжается. Назначены экспертизы.