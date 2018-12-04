4 декабря в 18:00 в галерее «АртА» (Оренбург, ул. 9 Января, 38) состоится открытие выставки картин Валерия Газукина (12+).

Валерий Газукин (1951-2014) – художник хорошо известный оренбуржцам. Экспозиция представляет картины автора, написанные с 1982 по 1993 год. Это десятилетие началось с очень важного события: художник приобретает дом в селе Ташла Тюльганского района.

Глубоко убежденный в необходимости творить на пленэре, Газукин писал здесь с ранней весны до поздней осени. Мыслить цветом, будоражить воображение, приглашать к рассуждению, вести диалог с прошлым и обращаться к будущему – всё это есть в работах художника, представленных на выставке.