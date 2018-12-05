Напомним, что уже 10 декабря комиссии предстоит провести сам конкурс. Он будет проводиться в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом.

Конкурсная комиссия поочередно (в порядке регистрации заявлений) будет проводить собеседование с каждым из кандидатов. Оно начинается с представления кандидатом программы (концепции) развития муниципального образования «город Оренбург» на 5-летний период.

После этого члены конкурсной комиссии смогут задать вопросы кандидату по существу представленных им материалов, теоретические и практические вопросы в различных сферах управления городским хозяйством, организации деятельности администрации города Оренбурга, включая вопросы о предложениях кандидата по формированию структуры администрации города Оренбурга, вопросы по законодательству в сфере местного самоуправления.

Комиссия приняла решение сделать максимально открытым для средств массовой информации сам процесс конкурса, за исключением той его части, на которой будут рассматривать вопросы, связанные с персональными данными кандидатов. Общественность сможет следить за представлением кандидатами своих программ на экране рядом с залом заседаний Оренбургского городского Совета.

Кроме того, сегодня на заседании конкурсной комиссии подвели текущие, предварительные итоги проверки документов, поданных кандидатами.

Уже на текущем этапе проверки из 34 кандидатов проходят на конкурс 29. Исключены: Аверьянов Андрей Александрович; Дайнеко Андрей Станиславович; Рябуха Елена Алексеевна; Стешин Сергей Николаевич. Прекратил участие на основании собственного заявления Дьяконов Денис Федорович.

Не исключено, что к 10 декабря по результатам проверки документов или по собственной инициативе список кандидатов станет еще короче.

— Отмечу, что в настоящее время у нас не завершена проверка документов о возможности оформления допуска кандидатов к государственной тайне, о полноте и достоверности сведений о доходах и имуществе, а также не истёк срок предоставления справок об отсутствии судимости. Окончательное решение по допуску комиссия примет в день конкурса, 10 декабря, — подчеркнула председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор по внутренней политике Вера Ириковна Баширова.

Добавим, что процедура конкурса стартует 10 декабря в 10:00 в зале заседаний Оренбургского городского Совета.

Подробная информация о конкурсе.