28 октября специалисты городской клинической больницы им.Пирогова г.Оренбурга приглашают пациентов на профилактическую акцию — День здоровой щитовидной железы.

В рамках мероприятия пройдут открытые лекции эндокринолога и хирурга. Пациенты смогут пройти исследования на УЗИ-аппаратах, получить консультации специалистов. Также по заключению врача-эндокринолога в амбулаторных условиях будет организовано проведение пункции щитовидной железы под УЗИ-навигацией.

Принять участие могут не только пациенты, прикрепленные в данному учреждению, но и другие жители города.

Одновременно День здоровой щитовидной железы пройдет для маленьких оренбуржцев — в детской поликлинике №1.

Акция в Оренбурге состоится 28 октября в 9:30 по адресам:

для взрослых — ул.Джангильдина, 1, поликлиника №2 городской клинической больницы им.Пирогова;

для детей — пр.Победы, 140-в, детская поликлиника №1.

Дополнительная информация — по телефону 44-03-03.

Как комментирует и.о. заместителя главного врача больницы им.Пирогова Татьяна Тенякова, главный принцип работы медицинского персонала — пациентоориентированный подход. С целью доступности медицинской помощи, во взрослых и детских поликлиниках специалисты ведут прием по субботам. На базе поликлиники №2 работает программа «Воскресный доктор», позволяющая пациентам проходить диспансеризацию в нерабочий день – посетить терапевта, гинеколога, отделение профилактики, лабораторную службу, пройти флюорографию, маммографию.

День здоровой щитовидной железы стал в этом году третьей тематической акцией. Большой отклик у оренбуржцев получили День здоровой кожи, День здоровых вен. В планах – проведение Дня здоровой молочной железы, направленного на профилактику онкологических заболеваний.