Впервые в Оренбурге будет реализован проект детского сада для детей от 2-х месяцев

Новые детские сады появятся в 16 и 18 микрорайонах Оренбурга. О том, когда и как произойдет старт проекта рассказал на встрече с журналистами первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев.

— В этом году при поддержке Правительства области и губернатора Юрия Берга запланирована покупка городом Оренбургом 2-х детских садов в 16 и 18 микрорайонах. Каждый детсад будет рассчитан примерно на 300 ребят всех возрастов. На 1 этаже в каждом здании будут расположены ясельные группы. В начале будущего года планируется получить лицензии и все необходимые документы, полностью укомплектовать штат, во второй половине февраля запустить учреждения в работу и начать набор детей. В Оренбургской области в 2019-2021 году будет работать федеральная программа «Демография», в рамках которой в Оренбурге будут построены 6 новых детских садов. Сегодня в Оренбурге есть проблема с размещением детей именно ясельной группы. Вопросы по устройству в детские сады ребят старше 3-х лет решены. Стоимость двух детских садов в 16 и 18 микрорайонах Оренбурга сейчас определяется. Для этого работают оценщики. Денежные средства для приобретения двух детских садов уже выделены из бюджетов федерального, областного и городского в размере порядка 325 млн. рублей на каждый, — сообщил Сергей Николаев.

Детский сад для детей от 2-х месяцев появится в Оренбурге в 16 микрорайоне самым первым во всем регионе. В каждой группе планируется не более 10 детей в возрасте до года. С ними будут работать 4 человека сразу: воспитатель, два помощника воспитателя и медсестра. Обязательное условие — ясельные группы будут расположены только на 1 этаже здания.