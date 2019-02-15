Президент России Владимир Путин встретился с оренбуржцем Габилом Мамедовым и другими боксёрами национальной сборной команды России по боксу.

Глава государства пообщался с командой и пожелал успеха нашим спортсменам в предолимпийском сезоне и на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Екатеринбурге.

Отметим, что мужская сборная России проходит подготовку к главным соревнованиям года на спортивной базе «Юг Спорт» в Сочи с 5 по 18 февраля. Оренбуржье на данном мероприятии представляют спортсмен школы бокса олимпийского резерва имени Г.И. Васильева Габил Мамедов и его личный тренер Дмитрий Скопинцев.