В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня». Люди спасаются от огня, прыгая из окон. Изначально сообщалось гибели 4 детей, в инциденте пострадали по меньшей мере 12 человек.

По информации, тела детей были найдены прямо в кинозале. Пострадали по меньшей мере семь человек, более 100 удалось спасти. Площадь возгорания уже составляет 500 квадратных метров. Огонь остановить не удается, — горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

Региональные СМИ также сообщали, что в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня. По состоянию на 14:50 информация о гибели людей в центре не подтвердилась.

Согласно данным от Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерово нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших, — у большинства ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом. Выжил даже молодой человек, который выбросился из окна.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался с детской развлекательной комнаты. Причем, очаг возгорания находился в яме с поролоном. Как уверяют работники ТЦ, гореть там попросту нечему.

Однако, как отмечаются, у них неоднократно были проблемы с подростками, которые приходят в центр «посидеть как в подъезде». Сейчас руководство торгового центра настаивает, что произошедшее — поджог, сообщает MASH.

В МЧС РФ, при этом, признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

Пожар в Кемерово до сих пор не удаётся потушить.

Пожар в Кемерово до сих пор не удаётся потушить. В здании торгового центра уже рухнула крыша и перекрытия между этажами. Восстановлению центр не подлежит.

В Кемеровской области введен режим «Чрезвычайной ситуации» из-за пожара в местном ТЦ «Зимняя вишня».