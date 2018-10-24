В Тоцком районе судили распространителей синтетических наркотиков

25 сентября Тоцкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении супругов, а также их подельника, которые занимались распространением синтетических наркотических средств на территории Тоцкого района.

В судебном заседании установлено, что деятельность организованной группы была направлена на продолжительное систематическое совершение однотипных особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, представляя собой высокую общественную опасность, и в период с конца февраля 2017 года до середины июля 2017 года за относительно непродолжительный период времени, до момента пресечения ее преступной деятельности правоохранительными органами, совершила ряд особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Длительная серия преступлений была остановлена в результате грамотно спланированных действий оперативных работников.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом каждому из членов организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 13 лет 8 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.