Глава муниципального образования Зареченский сельсовет Тоцкого района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, нецелевым расходованием бюджетных средств и присвоением и растратой, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Возбуждено уголовное дело, которое расследуется Сорочинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, в 2016 — 2017 годах подозреваемый, будучи главой муниципального образования Зареченский сельсовет, находясь в селе Тоцкое-2, создал систему непрозрачного, неконкурентного и несправедливого распределения бюджетных денежных средств в целях предоставления необоснованных преимуществ представителям хозяйствующих субъектов.

В 2016-2017 годах для удовлетворения нужд муниципального образования Зареченский сельсовет по строительству гаража с элементами благоустройства и установке светофоров между администрацией сельсовета в лице главы сельсовета и хозяйствующими субъектами (индивидуальными предпринимателями и коммерческой организацией) в нарушение законодательства о контрактной системе заключены несколько договоров на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Строительство гаража, установка светофоров в 2016-2017 годах не были предусмотрены решениями о бюджете совета депутатов Зареченского сельсовета, что свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных денежных средств.

Указанные денежные средства согласно бюджету сельского совета должны были пойти на иные цели по благоустройству муниципального образования.

В 2015 — 2017 годах чиновник похитил из бюджета МО Зареченский сельсовет, вверенные ему денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей, путем присвоения и растраты, чем причинил ущерб МО Заречениский сельсовет.

В июне 2018 года по ходатайству следствия судом подозреваемый на период следствия отстранен от занимаемой должности главы администрации муниципального образования Зареченский сельсовет Тоцкого района.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.