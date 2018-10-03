В Орске, сотрудник компании «Уфанет» постучался в дверь одного из жителей, после чего получил два удара металлической палкой.

Разговор сотрудника интернет-компании с одним из жителей Орска, быстро перерос в ссору. Местный житель по неизвестной причине нанес сотруднику компании два удара металическим прутом, один по руке, другой в область подбородка. В результате мужчина получил повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Накануне мировым судьей судебного участка № 7 Ленинского района г. Орска данное дело было рассмотрено. По ходатайству стороны защиты уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.