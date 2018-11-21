Оренбургская область включена в федеральный проект «Старшее поколение», задача которого – улучшение качества жизни лиц пожилого и старческого возраста, активное долголетие.

Реализация мероприятий проекта начнется с 2019 года. На базе городских и крупных районных больниц будет открыто 12 гериатрических кабинетов с межмуниципальными функциями. В таких кабинетах будет проводиться комплексная оценка состояния здоровья пожилых людей, а также медицинское наблюдение. На базе Оренбургского государственного медицинского университета уже начато обучение 17 врачей-гериатров.

Предусмотрены профилактические мероприятия. В частности, выделены федеральные средства на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции пожилых людей старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в учреждениях социальной защиты; на проведение дополнительного скрининга с целью выявления неинфекционных заболеваний у пожилых лиц, проживающих в сельской местности.

Вопросы организации гериатрической службы, охраны здоровья жителей пожилого и старческого возраста были рассмотрены на областном обучающем семинаре для врачей, ответственных за организацию медицинского обслуживания ветеранов войн и гериатрических пациентов. Мероприятие прошло в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн, на базе которого действует областной центр геронтологии и гериатрии.

В работе семинара приняли участие начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Ирина Алешина, главный врач госпиталя, заслуженный врач РФ Владимир Сукач, ученые медицинского университета, специалисты областных, городских и районных больниц.

В ходе семинара рассмотрены современные подходы в оказании медицинской помощи ветеранам войн и гериатрическим пациентам, в том числе внедрение комплексной гериатрической оценки, особенности диагностики остеопороза у пожилых, качество жизни пациентов пожилого и старческого возраста с онкопатологией, противоболевая терапия, организация патронажной службы, паллиативной помощи, реабилитационные направления в гериатрии и др.

— Сбережение жизни наших сограждан, рост ее продолжительности и повышение качества являются первостепенными государственными задачами, — подчеркнула Ирина Алешина. – Пациенты почтенного возраста заслуживают особого внимания и заботы.