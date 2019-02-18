В Оренбургской области из-за весенней солнечной интерференции возможны пропадания в дневное время теле- радиосигнала с 19 февраля по 14 марта.

В России начинается период весенней солнечной интерференции. Интерференция – это явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце – мощный источник радиосигнала – оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей.

В период интерференции на голубых экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука, но в пик солнечной интерференции возможно и полное пропадание теле- радиосигнала. Перерывы в вещании, вызванные Солнцем, длятся не более 24 минут.

Оренбургский филиал РТРС принимает и ретранслирует телесигнал с нескольких спутников связи. У каждого из космических аппаратов своя геостационарная орбита, соответственно, разное время начала и окончания интерференции. Период осенней солнечной интерференции в Оренбургской области пройдет с 19 февраля по 14 марта. Пропадания теле- и радиосигнала возможно до 24 минут в период с 10:40 до 14:15.