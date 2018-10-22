В Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей проходит международный научный культурно-просветительский проект «Музыка и социум».

В рамках проекта цикл лекций для специалистов и заинтересованных слушателей прочитает арт-терапевт с мировой известностью, профессор, учредитель и главный редактор журнала «MUSIK UND GESUNDHEIT» («Музыка и Здоровье»), руководитель Центра исследований в области терапии творческим самовыражением Института музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра города Гамбурга (Германия), Президент Академии постдипломного обучения музыкальной терапии Фонда Герберта фон Караяна в городе Кёльне, широко известный писатель, Почётный профессор и Почётный доктор Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Ганс-Гельмут Декер-Фойгт (Германия).

Первая лекция профессора арт-терапии на тему «Возможности включения природы в психотерапию и терапию с творческим самовыражением» прошла в конференц-зале клубного комплекса «Яр» в Оренбурге. В диалоге с немецким психотерапевтом приняли участие практикующие психологи и психотерапевты, а также преподаватели и студенты медицинского университета и института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Известный психотерапевт поделился впечатлениями от встречи с оренбуржцами:

— Метод музыкальной психотерапии в Оренбурге развивается более интенсивно, чем во многих местах Германии. Направление расширяется – к примеру, опытом нашего сотрудничества интересуются в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня же, среди публики я видел молодые лица рядом с теми, кого я уже давно знаю: лицами моих коллег. Мне нравится, когда на лекциях собираются слушатели разного возраста: более зрелые и молодые. Это самое прекрасное, что может пожелать себе человек, преподающий в высшей школе.

Ректор Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Борис Хавторин рассказал о практике сотрудничества с известным психотерапевтом:

— В Германии, в частности, в Высшей школе музыки и театра города Гамбурга есть специальное направление подготовки — музыкальный психотерапевт. В российских профильных вузах пока отдельного классификатора нет. Надеюсь, что и у нас в будущем в стандартах образования появится такое направление. Клиники заинтересованы в наличии специалистов, владеющих данными методиками. По результатам сотрудничества с коллегами из Гамбурга на базе нашего института вполне реально сделать экспериментальную площадку по обучению врачей методам музыкальной терапии.

В качестве положительного примера применения психотерапии посредством арт-терапии профессор Ганс-Гельмут Декер-Фойгт отметил работу Оренбургского областного психотерапевтического центра. Заведующая психотерапевтическим центром Татьяна Шувалова рассказала:

— У нас в Оренбуржье метод музыкальной терапии начал применяться еще до знакомства с профессором Гансом-Гельмутом Декером-Фойгтом. Сначала в форме прослушивания музыки — это называлось пассивная музыкальная терапия. Познакомившись с профессором, начали практиковать его наработки. Конечно, мы обрели новые навыки и ключи к пониманию души человека, его переживаний и болезни в том числе. Поэтому музыкальная терапия широко применяется в психотерапевтическом центре и в стационаре с самым разным контингентом людей, имеющих душевные проблемы.

В рамках визита в Оренбург открытые лекции профессора Ганс-Гельмута Декера-Фойгта проходят в Оренбургском государственном институте искусств им.Л. и М. Ростроповичей, городском Центре творчества детей и молодежи и медицинском университете

Партнерами международного научного культурно-просветительского проекта «Музыка и социум» являются Высшая школа музыки и театра Гамбурга (Германия) и Академия постдипломного обучения музыкальной терапии Фонда Герберта фон Караяна в Кёльне. Кроме того, партнерами в межкультурном диалоге выступают: министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, министерство здравоохранения Оренбургской области, Благотворительный фонд «Евразия», Оренбургская областная клинической больницы № 2, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбургский областной психотерапевтический центр.