Впервые в нашем городе появилась возможность поиграть в футбол в закрытом помещении на искусственном газоне самого высокого качества. 1 ноября в Оренбурге открылся футбольный зал «Форвард арена», предоставляющий возможность футболистам круглый год играть в комфортных условиях на профессиональном футбольном покрытии.

Чемпионат Мира по футболу в нашей стране повысил интерес к этой игре на небывалый уровень. Мероприятие прошло действительно незабываемо! Толпы веселых разодетых иностранных болельщиков, специально созданная инфраструктура, а главное сами футбольные матчи – все это создавало фантастическую атмосферу футбольного праздника в нашей стране на протяжении всего турнира.

Чемпионат сильно повлиял на интерес обычных граждан к футболу, в следствии чего больше любителей стало приходить на футбольные площадки, а родители стараются записать своих детей на футбольную секцию. К счастью, недостатка в футбольных школах в Оренбурге нет. Одна их ведущих школ города – это футбольная школа Форвард. Занятия проходят в нескольких филиалах, удобно расположенных для горожан. Набор детей ведется с 3 лет, не более 16 человек в одной группе, с которой занимаются сразу два тренера. Большим преимуществом является наличие собственного футбольного зала. Мягкое покрытие, большая площадь, комфортные условия пребывания, а также удобное территориальное расположение зала являются воплощением современных требований к занятию футболом как для взрослых команд, так и для детских секций.

Некоторые взрослые команды уже опробовали новый футбольный зал и высказали большое желание играть в нем на постоянной основе. Также на базе «Форвард арены» уже проходят детские тренировки по футболу. К счастью, в наше время все больше входит в моду здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом. Такие современные спортивные проекты несут большую социальную пользу и позволяют все большему числу оренбуржцев приобщиться к спорту и здоровому образу жизни.

«ФОРВАРД АРЕНА» В ОРЕНБУРГЕ

Футбольный зал «Форвард арена» находится в Оренбурге по адресу: ул. Транспортная, 2к2. Адрес странички в ВК vk.com/forward_arena.