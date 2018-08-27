24 августа в Оренбурге состоялось главное культурное событие года – торжественное открытие XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Гостей и зрителей кинофорума приветствовали актёр, музыкант, теле- и радиоведущий Николай Фоменко и актёр, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник.

Началом торжественной церемонии стала традиционная «красная дорожка», по которой прошли именитые гости и участники фестиваля – режиссеры Александр Прошкин, Алексей Петрухин и Юсуп Разыков, известные актеры Александр Михайлов, Олег Акулич, Данила Дунаев, Светлана Камынина, Сейдулла Молдаханов, заслуженная артистка России Алика Смехова, писательница Анна Козлова, победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт и многие другие.

Кинофестиваль набирает всё большую популярность как среди кинематографистов, так и у обычных зрителей. В этом году в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» зал, рассчитанный на четыре тысячи человек, был заполнен до отказа.

В течение шести дней фестиваля 59 картин будут бороться за призы в трех конкурсных программах: международной, «Сплетенные параллели» и «ШАГ», а также за главный приз – «Золотой сарматский лев».

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг приветствовал гостей и участников кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард».

— Победа на фестивале является высшей оценкой, ведь её дают коллеги по цеху. Главное, что у всех участников есть возможность показать своё творчество широкой публике, а у зрителей и профессионального сообщества – познакомиться с лучшими образцами современного мирового кино, — отметил глава области. — Фестиваль «Восток – Запад» позволяет жителям нашего региона встретиться с любимыми актёрами, посетить творческие вечера, погрузиться в особую атмосферу фестиваля и просто посмотреть хорошее кино. Я рад, что именно Оренбуржье стало международной площадкой фестиваля. Мы говорим «Добро пожаловать в Оренбуржье!» всем, кто делает, любит, ценит хорошее кино, — сказал Юрий Берг.

Глава региона поздравил организаторов и идейных вдохновителей кинофорума «Восток&Запад. Классика и Авангард» с открытием фестиваля, пожелал кинематографистам неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений, а поклонникам киноискусства – много ярких впечатлений и эмоций.

Бессменный президент «Востока&Запада» Татьяна Воронецкая отметила, что нынешний фестиваль готовит немало сюрпризов для оренбургского зрителя.

— Само участие в международном фестивале, сама возможность общаться со зрителем для создателей картины уже победа. Мы приглашаем всех оренбуржцев на просмотр конкурсных и внеконкурсных программ. Любите кино, ходите в кино, изучайте кино, – сказала Татьяна Воронецкая

Традиционно кинопоказы пройдут на трех площадках города – в кинотеатрах «Сокол» и «Космос», а также в выставочном комплексе «Салют, Победа!». Организаторы представили в этом году новые уникальные проекты. В течение фестивальной недели пройдут три внеконкурсные программы: «Выбор FIPRESCI», короткометражного кино Австралии «SHORT + SWEET» и ретроспективный показ к 100-летию ВГИК им. С.А. Герасимова «Когда мы были молодыми» с демонстрацией ученических работ известных мастеров Станислава Говорухина, Вадима Абдрашитова, Элема Климова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова.

Председателем жюри Международной программы стал итальянский композитор, режиссер и продюсер Роберто Пискиутта, известный во всем мире как Пивио, программы «Сплетенные параллели» — культовый российский композитор Артём Васильев. Внеконкурсная программа «Актер-режиссер», став конкурсной, переименована в «Шаг». В ее рамках свои работы представляют молодые актеры, решившие снять свое короткометражное кино.

В этом году приз «За вклад в киноискусство» получил народный артист России Александр Михайлов. Он выразил слова благодарности за полученную награду и преподнёс свой подарок оренбургским зрителям – исполнил песню из фильма «Сармат» «На дальнем берегу».

На сцену спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье» был приглашен и Народный артист России, кинорежиссер Александр Прошкин, который рассказал о том, что в дни фестиваля будет организован кастинг для его нового фильма «Сарматы». Съёмки фильма пройдут в следующем году в Оренбургской области.

Праздничная программа продолжилась в киноцентре «Космос» бесплатным кинопоказом фильма-открытия кинофестиваля «Последнее испытание» (режиссер Алексей Петрухин).