В ОГУ состоялся семинар «Правовые кейсы индустрии туризма: опыт Оренбуржья».

В нем приняли участие судья гражданской коллегии Ленинского районного суда Анастасия Плясунова, помощник прокурора Промышленного района Михаил Каратаев, руководитель Оренбургской региональной общественной организации по возрождению русской культуры «Пересвет» Александр Патлахов, юрисконсульт Центра гигиены и эпидемиологии Юлия Никифорова, менеджер по туризму туристического агентства «Виста» Илюза Дайнеко, студенты и преподаватели юридического факультета и Института менеджмента ОГУ.

Участники семинара проанализировали современное состояние туристических зон Оренбуржья и рассмотрели возникающие на практике правовые кейсы, внедрение и использование которых в учебном процессе улучшит подготовку бакалавров – будущих специалистов в сфере туриндустрии.

Анастасия Плясунова в своем выступлении представила обобщенный анализ судебной практики в сфере туризма за 2016-2018 годы в Ленинском районном суде. Она рассказала о самом частом поводе обращения граждан в судебный орган – предоставлении им услуг ненадлежащего качества. Большой интерес вызвала поднятая ею тема потребительского экстремизма, когда человек, досконально изучивший свои права, выискивает лазейки в законе и добивается возмещения морального и материального вреда от туристической фирмы, даже если поездка прошла хорошо.

Галина Слободскова рассказала об обращениях жителей по поводу испорченного отпуска в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. Она отметила, что необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую сферу туриндустрии.

Доцент кафедры управления персоналом, сервиса и туризма Института менеджмента ОГУ Вячеслав Воробьев и студенты юридического факультета университета представили доклады о правовых основах научного туризма молодежи, о сегодняшнем состоянии туристических кластеров и современных тенденциях развития правоприменительной практики в сфере туриндустрии в Оренбуржье. Студент 4-го курса юридического факультета Артур Здвижков рассказал, в частности, о негативных факторах, которые, по его мнению, тормозят её рост в Оренбургской области.

— Мы считаем, что правовые аспекты туристической деятельности необходимо включать в тематику научно-исследовательских работ студентов, в учебные проекты, отчеты по практикам и разделы курсовых и квалификационных работ по направлениям подготовки «Туризм», «Сервис», «Юриспруденция», — сказала декан юридического факультета Елена Мищенко.