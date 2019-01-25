25 января – праздник всех студентов России. Оренбургский государственный университет с особым размахом празднует это событие. День начался необычно – с презентации лучших практик представителей студенческого самоуправления.

Ректор ОГУ Жанна Ермакова поздравила собравшихся в конференц-зале научной библиотеки университета с праздником. Она вспомнила историю вуза. В этот день 23 года назад он стал классическим университетом.

– Те, для кого студенческие годы уже позади, с гордостью вспоминают и альма-матер, и замечательные годы учебы, и любовь, и крепкую дружбу. Я уверена, что такие же воспоминания будут у каждого из вас! – заключила ректор.

Проректор по социальной и воспитательной работе Сергей Семенов назвал победителей первых в истории ОГУ конкурсов, которые с этого года станут традиционными: «Лучший студенческий совет» (им признан студсовет факультета гуманитарных и социальных наук), «Лучшее профсоюзное бюро» (лидер — профсоюзное бюро факультета прикладной биотехнологии и инженерии) и «Лучший студенческий отряд», которым в этом году стал педагогический отряд«Константа», объединяющий бойцов девяти подразделений вуза. Все три лидера команд-победителей Оксана Гукасян, Константин Хаджиев и Динара Гараева выступили с кратким обзором сделанного за год.

Жанна Ермакова всем активистам вручила благодарности и фирменные пряники – с изображением научной библиотеки ОГУ.

Председатель первичной профсоюзной организации Константин Гусев, председатель студенческого совета Дарья Тимчук, командир штаба студенческих отрядов Ксения Карандашова сообщили о том, что скоро на 2-м этаже научной библиотеки появится 7-метровый баннер «#ВПЕРЕДИМНОГОПОБЕД», на котором запечатлены ярчайшие моменты студенческой жизни и, в свою очередь, вручили ректору свою благодарность за поддержку студенческих инициатив.

В этот же день в 11 утра прошел молебен в храме-часовне Святой мученицы Татианы, который находится на территории студенческого кампуса. Его провели отец Сергий, секретарь Оренбургской епархии иерей Антоний Фёдоров, настоятель храма протоиерей Дмитрий Сурай. По окончании службы Жанна Ермакова получила благодарственное письмо настоятеля «за помощь, оказанную в созидании храма».

Впереди — объединенное заседание Ученого совета университета и ученых советов факультетов и институтов в большом зале Студенческого центра ОГУ — ДК «Россия», с докладом на котором выступит ректор ОГУ Жанна Ермакова, и большой концерт, подготовленным творческими коллективами вуза при участии зарубежных гостей – ансамбля «Би-Султан» Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави (г. Туркестан, Республика Казахстан).