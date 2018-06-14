В ОГУ открылась выставка, посвященная чемпионату мира по футболу

Необычная выставка, посвященная чемпионату мира по футболу, открылась в его преддверии в музее истории Оренбургского государственного университета.

В числе экспонатов — флаги разных стран мира, команды из которых приедут в Россию, форма болельщиков и волонтеров, сувенирная продукция, а также большая электронная подборка фотографий, запечатлевших яркие моменты матчей с участием лучших игроков советского и российского футбола. Особое место занимают пластиковые сторублевые банкноты, выпущенные Центробанком специально к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, которых пока нет в обороте в Оренбурге.

На открытии выставочной экспозиции побывали проректор по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова, проректор по социальной и воспитательной работе Сергей Семенов, студенты и преподаватели университета.

— Чемпионат мира проходит в 11 российских городах, на нем работают более 17 тысяч добровольцев, — рассказал Сергей Владимирович, — и мы рады, что в их числе – студенты ОГУ. Так, уже сегодня в Самаре на стадионе «Самара Арена», где с 17 июня пройдут шесть матчей, находится студентка факультета филологии и журналистики Ирина Ухолова. Студентка финансово-экономического факультета Марина Агибалова в Санкт-Петербурге будет работать на стадионе «Зенит Арена». Завтра отправляется в Москву студентка Института менеджмента ОГУ Алена Комарова — тим-лидер волонтеров, обеспечивающих работу на московском стадионе Лужники. Давайте пожелаем успехов им и другим волонтерам из ОГУ, которые будут задействованы в чемпионате, а главное – удачи нашей футбольной команде, за которую все мы будем болеть!

— Для того чтобы попасть на мундиаль, я подавала заявку в 2017 году, прошла отбор и обучение: более 20 занятий в режиме онлайн, кроме немецкого, пришлось дополнительно подучить английский, — поделилась Алена Комарова. — 10 июня в Москве проходил фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest 2018, где я представляла ресурсный центр поддержки волонтерства. Это была хорошая проверка на стрессоустойчивость, ведь на каждый из семи матчей в Лужниках соберется более 80 тысяч фанатов!

В числе заядлых болельщиков оказалась и директор Университетского колледжа ОГУ Наталья Миняева.

— Футболом увлечена с детства, до сих пор помню, как в 1978 году меня поразила игра Диего Марадоны, — рассказала Наталья Михайловна. — Мы всей семьей следим за футбольными чемпионатами, делаем прогнозы, болеем и, конечно же, не могли пропустить такое событие, как чемпионат мира в России. Сразу зарегистрировались на сайте FIFA, в итоге удалось приобрести билеты на матч Франция – Австралия, который пройдет в Казани 16 июня. Надеюсь, что выиграет французская команда, по моим прогнозам, она может выйти в полуфинал.

Наталья Миняева вместе с директором музея истории ОГУ Виталием Поповым подготовили занимательную интеллектуальную командную игру «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018» на знание истории футбола. Главный приз — фирменная кружка с логотипом чемпионата – досталась самому подкованному болельщику, студенту геолого-географического факультета Ильдару Узбекову, который дал больше всего правильных ответов. Он признался, что еще со школы интересуется футболом, болеет за московский «Спартак» и старается бывать на матчах любимой команды. 25 июня вместе с другими болельщиками Ильдар будет следить за игрой «Россия – Уругвай» на стадионе «Самара Арена».