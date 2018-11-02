Первый этап первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Памятник В.И. Ленину − один из первых памятников в стране, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 г.» (Оренбург, сквер им. В.И.Ленина) завершен, сообщает Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области.

Согласно разработанным проектным решениям и заключенному контракту противоаварийные мероприятия предусматривали: демонтаж бронзовой скульптуры; разбор аварийной верхней части пьедестала;транспортировка скульптуры в место ее хранения.

Проектная документация и сметы на выполнение данных работ опубликованы на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Таким образом, обеспечена сохранность бронзовой части памятника, до момента начала полной реставрации объекта культурного наследия.