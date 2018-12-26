Три человека госпитализированы после ДТП на проспекте Победы

Водитель и два пассажира автомобиля Geely, оказались на больничной койки после ДТП на проспекте Победы областного центра.

Происшествие произошло утром, 25 декабря, на перекрестке проспекта Победы и улицы Степана Разина. Водитель автомобиля Geely поворачивая налево на разрешающий сигнала светофора не предоставил преимущество в движении, двигавшемуся прямо во встречном направлении внедорожнику Mitsubishi Pajero, под управлением 27-летнее мужчины.

В ДТП пострадали три человека: водитель и две женщины-пассажиры. Все они госпитализированы в городскую больницу.

ФОТО С МЕСТА ДТП