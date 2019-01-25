Аренда однокомнатных квартир по всей России в среднем подорожала в 2018 году на 3%, но в каких-то регионах цены упали. И только в Оренбургской области стоимость аренды жилья не меняется, об этом заявил эксперт РБК-Недвижимость Игнат Бушухин.

Если ставки на арендное жилье растут – значит, такое жилье востребовано экономически активным населением. По этому показателю можно судит об экономическом положении того или иного региона.

В среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры в Оренбуржье составляет 10,5 тысяч рублей. Это примерно низ российского рынка недвижжимости. Например самое дешевое жилье сдается в Курганской, Курской, Кировской, Псковской и Брянской областях, там стоимость аренды однушки в месяц составит около 8,2 — 8,8 тысяч рублей. Самое дорогое жилье традиционно в столице, там средняя стоимость равняется чуть меньше 35 тысяч рублей.