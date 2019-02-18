«Российское могущество прирастать будет Сибирью…» — утверждал М.В. Ломоносов, подчеркивая исключительную важность этого гигантского географического региона (около 77 % территории России) в формировании евразийских цивилизационных процессов.

Один из самых ярких представителей Серебряного века поэзии – Велимир Хлебников, писал:

Годы, люди и народы

Убегают навсегда,

Как текучая вода.

В гибком зеркале природы…

Трансформация реликтовых этносов Сибири

Сибирь в «гибком зеркале природы» — один из самых уникальных географических регионов, энергия этногенеза которого «как текучая вода». Границы этого региона с запада обозначены Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — пограничными столбами между Россией и Китая, Монголии и Казахстана, северо-восток которого также является частью Сибири Западно-Сибирская плита).

«Гибкое зеркало природы» Сибири отражает длительную непрерывную историю реликтовых этносов, которая заканчивается биосоциальной флуктуацией в XV – XVII вв., когда тюрко-славянский этнос становится славяно-тюркским. Это сложный процесс изменения биосоциальных ролей, который мне видится не столько переходом пассионарности внутри тюрко-славянского этноса от тюрков к славянам (если выстраивать логику исторических событий по Л.Н. Гумилеву), но закономерной сменой биосоциальных ролей от равновестности к динамике «сверхнапряжений» (tour de force), когда славянский этнос обретает качественно новую биосоциальную динамику, делает резкий рывок в направлении преобразования окружающей среды (если выстраивать логику исторических событий по В.И. Исхакову) .

Реликтовые — в последние 2000 лет, преимущественно тюркские этносы, ра3вивались в природной среде Сибири стабильно, входя в состав ее биоценозов как нечто «верхнее». Многочисленные научные исследования убедительно свидетельствуют, что подобные биоценозы без биосоциальных флуктуаций медленно затухают, превращаясь в замкнутые биосоциальные системы не способные к активному изменению природы.

Несмотря на то, что биосоциальная энергия вывела Сибирских татар на уровень феодальных отношений, (чему способствовала культурно-религиозная интеграция с цивилизационными процессами, происходившими в Арабском Халифате, а позднее в Османской Империи), славянская часть Евразии оказалась в поле более мощного воздействия биосоциальных процессов, несущих в себе агрессию капитализма (как это, к примеру, произошло в Новом Свете (США).

В середине прошлого века Ф. Осборн писал о том, что история американской нации: «с точки зрения использования природных богатств, является беспримерной», подчеркивая при этом, что «Фактически это история человеческой энергии, безрассудной и бесконтрольной».

В Российской Империи с той же агрессией нарождающегося капитализма, осваивалась Сибирь. Это было поистине легендарное время, когда «его величество случай» возносил умелых ремесленников до крупнейших в мире промышленников.

Так, например, история экономического феномена знаменитых промышленников Демидовых начинается с легенды, согласно которой проезжая через Тулу, Петр I потребовал найти ему кузнеца, который смог бы выковать несколько алебард по европейскому образцу. По легенде только кузнец Никита не побоялся взяться за дело и с честью с ним справился. Кузнец Петру понравился и мастерством, и характером, а потому тот распорядился выделить «Демидычу» (по батюшке Никита был Демидович — отсюда и пошла новая фамилия) недалеко от Тулы землю для добычи железной руды.

Согласно архивным источникам «В 1747 году Акинфий Демидов получил разрешение царя на открытие шахт и плавку металлов на заводах в южно-сибирском регионе под названием Колывань-Воскресенск. К 1800 году промышленность Колывани выросла больше, чем в Англии, Голландии и нескольких европейских стран вместе взятых». (Подробнее см.: Исмагил Шангареев: Величие Татарского мира: Сибирские татары allufa.ru)

Из всего сказанного напрашивается вывод, что в процессе длительной непрерывной истории произошел разрыв тюрко-славянского полиэтноса, так как славянская составляющая проявила большую агрессию в освоении окружающей среды. Сибирь первое тому доказательство. Но это – не верный вывод.

Правда о тюрко-славянском единстве в истории Татарского Мира

Начальный этап формирования тюрко-славянского этноса восходит к временам единой ментальности тюрков и славян, основанной на высокой степени коммуникабельности, благодаря абсолютной доминанте тюркской лексемы и близких культурных предпочтениях. И потом надо помнить, что тюрки в большинстве своем не были дикими, раскосыми, как принято считать в околонаучных кругах. Среди них было не мало, синеглазых и рыжеволосых. Так их видели древнекитайские историки, такими они были в составе полиэтноса Османской Империи, такими их можно сегодня наблюдать в отдельных областях Ферганской долины (Республика Узбекистан).

В этой связи, большой научный интерес представляют выводы, сделанные Г.В. Носовским в исследовании известном, как «Новая хронология» Фоменко-Носовского. Сразу скажем, что «Новая хронология» категорически отвергается большинством представителей «нормальной науки», но, прежде всего, сообществом – историками, археологами и лингвистами. парадигмальное сопротивление «нормальной науки» в отношении «Новой хронологией» просто зашкаливает. Да! И стоит сказать, что она была также осуждена Русской православной старообрядческой церковью. В 1998 году он был отлучён «от святыни».

Вы спросите откуда такое тотальное не восприятие размышлений кандидата математических наук? Полагаю, достаточно рассмотреть некоторые выводы, которые мы находим в «Новой хронологии», чтобы понять природу ее тотального отрицания. Впрочем, достаточно того, что Носовский считает, что татарский язык «который мы сегодня воспринимаем, как какой-то чужой для нас – это народный язык России. Наши предки русские тоже говорили когда-то на этом татарском, но, может быть, более архаическом языке».

Не менее важен его вывод о том, что «Церковно-славянский — наши предки выучили в церкви. Это церковный язык, священный язык, который они выучили, и он вытеснил у них народный татарский язык. Те, кто продолжают говорить по-татарски – их предки не перешли на священный арабский язык». Добавим…И приняли мусульманскую веру, которая раскрыв духовные горизонты развития тюркских народов не вытеснила основы тюркского языка, обогатив его арабизмами ровно настолько, чтобы наполнить новыми смыслами веры.

Язык – главный свидетель былого единства тюрко-славянского этноса. Авторы «Новой хронологии» задаются вопросом: «а откуда собственно известно, что «бессмысленные и нечитаемые» надписи на русских монетах действительно татарские? Может быть они русские, но написаны старым русским алфавитом, отличавшимся от более позднего, дошедшего до нас». Тоже самое можно сказать о загадочных средневековых русских печатях, покрытых «бессмысленными нечитаемыми надписями». Далее делается вывод, который приглашает к серьезному размышлению: «Следовательно, сегодня мы далеко не полностью представляем себе историю нашего русского алфавита. По-видимому, еще сравнительно недавно в ходу были совсем другие русские буквы и русские слова, сегодня позабытые. Загадочные надписи оказались русскими». Можно было бы уподобиться бесчисленному множеству ученых и назвать все эти размышления лженаукой, но невольно напрашивается аналогия с выводами Олжаса Сулейменова из его знаменитой книги «Аз и Я», который столкнувшись с не менее жестким парадигмальным сопротивлением, очень точно подметил: «Если бы математика и физика испытали такое насилие патриотического подхода, человечество и сейчас каталось бы на телеге».

Древнетюркский топоним – «Сибирь»

Сибирь – слово происхождение, которого восходит к языку древних тюрок и имеет целый ряд смыслов. Наиболее отражающими «гибкое зеркало» природы Сибири, на мой взгляд, являются: «Сып йер», что означает «ровная земля, равнина»; слово сибэр/чибэр» — означающее «красивое» и слово «себер(ү)», означающее «метель». Если следовать выводам авторов «Новой хронологии», которые более вытекают из реальности, подтвержденной много численными историческими фактами, нежели «патриотического подхода», то Сибирь во всех ее смыслах был топоним понятный в равной степени, и тюркам, и славянам.

Больше того, в Каталонском атласе 1375 года топоним «Sebur» встречается как само собой разумеющееся. В послании к королеве Англии Елизавете, дотированном 1570 годом, Иван Грозный представлялся как «Государь многих земель» и, в том числе, «всея Сибирские земли». Как это не парадоксально, но именно Иван Грозный, превратив в пепелище Казань, стимулировал процесс межэтнической интеграции в направлении формировании славяно-тюркского суперэтноса.

Хотя надо сказать, что этот процесс шел задолго до взятия Казани. Правильно замечено, что «родословные книги неумолимы». Достаточно их открыть и окажется, что род Годуновых идет от мурзы Чета, Ермоловых от Арслан-Мурзы-Ермола, и точно также Голицыны, Куракины, Дашковы, Булгаковы, Суворовы, Колокольцевы, Ушаковы, Голенищевы-Кутузовы, Мусины-Пушкины, Тургеневы, Аксаковы, Таракановы, Тимирязевы, Барановы, Карамзины, Чаадаевы, десятки других дворянских родов – прямые потомки татарских ханов.

Трансформация родов Великой Тартарии произошла вопреки чьей-либо воле. Это был процесс, который даже на фоне онемечивания российского социума (так, например, из-за спора М.В. Ломоносова с немецкими академиками, русского ученого посадили под домашний арест, а многих его соратников сослали или даже казнили: «За неуважение к немецкой земле») шел подобно цунами, наполняя славяно-тюркский этногенез новыми смыслами. Казань восстав из пепла, от века к веку превращалась в крупнейший культурный центр.

Сибирские татары

Существует придание, что Екатерина II однажды серьезно задумалась о том, что вся Сибирь принадлежит Казанской губернии. Ей показалось в высшей степени странным, что есть губерния, которая по территории превосходит все вместе взятые земли Российской Империи.

Однако, надо сказать, что в составе Российской Империи, один из самых социально организованных и развитых этносов — Сибирские татары, имели свои национальные волости по родовым названиям, все возможности для развития национальной культуры и даже местное самоуправление. И тут я позволю себе заметить, что не Ермак Тимофеевич с немногим более 500 казаками (как утверждают сегодня многие ученые), а Советская власть стала истинным бедствием для Сибирских татар потому, что только с приходом большевиков встал вопрос о их существовании как народа. Именно усилиями большевиков были упразднены национальные образования Сибирских татар, под страхом репрессий запрещалось хранение литературы на родном языке. Все, что не укладывалось в «Прокрустово ложе» коммунистической идеологии, беспощадно уничтожалось на древних землях Великой Тартарии, и, в первую очередь, это была духовность.

В «цветущей сложности народов» современной России открываются новые пути развития для каждого народа, и, сегодня, особенно важно обратить пристальное внимание на регионы, народы которых в силу исторических и политических коллизий оказались в культурно-историческом безвременье.

Сибирские татары, как и все народы этого региона находится в особой зоне риска потери культурной и языковой идентичности, и нуждаются в поддержке государственных и общественных институтов. Не малую роль в этой помощи должны сыграть ученые, так как возрождение культурного наследия, раскрытие роли тюркских народов в освоении Сибири, имеет не только гуманитарное, но системообразующее значение в формирование исторического образа региона, которым до сих пор «прибывает могущество России».

Сведения об авторе:

Исмагил Шангареев — писатель-публицист, культуролог, общественный деятель, Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate).