Школьники из Октябрьского района завершили в этом году череду событий в Оренбургском госуниверситете в рамках акции «Дни районов в ОГУ».

Начиная с сентября в Оренбургском государственном университете побывали больше тысячи школьников из Беляевского, Сакмарского, Акбулакского, Александровского, Оренбургского, Илекского, Тюльганского, Саракташского районов и Сорочинского городского округа. Сами же представители ОГУ выезжали в самый отдаленный от областного центра район – Ясненский, куда съехались школьники из Домбаровки, Светлинского, ЗАТО Комаровского; а также посетили Абдулинский и Бузулукский районы.

Будущим выпускникам октябрьских школ, как и их сверстникам, 6 декабря показывали новейшие научные разработки факультетов и институтов, демонстрировали фильмы об учебных подразделениях, раздавали информационные лифлеты и отвечали на вопросы, связанные с направлениями подготовки, необходимыми ЕГЭ и проходными баллами, основными изучаемыми дисциплинами и возможностями трудоустройства.

Последнюю в этом году встречу со школьниками открыла и. о. ректора ОГУ, проректор по экономике и стратегическому развитию Светлана Панкова.

— Наш вуз – вуз больших возможностей! Став студентом ОГУ, вы откроете дверь в интересную, насыщенную студенческую жизнь, сможете учиться не только у наших преподавателей, но и у зарубежных коллег, с которыми мы ведем научный, образовательный и творческий обмен. Вы познакомитесь со студентами разных стран и, наконец, вы сможете выбрать себе востребованную профессию из более чем 70 направлений подготовки бакалавриата и потом продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. Желаю вам сделать правильный выбор и успешно сдать ЕГЭ! – заключила Светлана Валентиновна.

Проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов подробно рассказал гостям о поощрениях, которые можно получить за достижения в учебе, науке, спорте, общественной жизни.

— Мы приехали узнать о вузе, но нам не говорили, что будет целая выставка факультетов! – рассказал участник акции, одиннадцатиклассник Никита. — Очень заинтересовала экспозиция Аэрокосмического института. Я, как говорят, технарь, буду сдавать профильные математику и физику и думаю, что после получения профессии в этом институте для меня откроется множество перспектив.

— Я из физмат-класса, но буду сдавать еще и литературу, — поделилась выпускница Лиза. – Впечатлена выставкой архитектурно-строительного факультета. Экзамены, которые собралась сдавать, как раз подходят для поступления на него. Я занималась в художественной школе и с направлением будущей деятельности определилась давно. Теперь осталось выбрать между строительством, архитектурой и дизайном.

Для будущих студентов ОГУ выступили студенты вуза с творческими номерами, а потом ребята отправились на экскурсию по научным лабораториям, музеям университета.