Предприятия нефтегазового комплекса продолжают причинять вред сельскохозяйственным угодьям.

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в течение 2018 года установили 9 случаев порчи и уничтожения плодородного слоя почвы из состава земель сельскохозяйственного назначения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере нефтегазового комплекса. Общая площадь ценных сельхозугодий, пострадавших в результате виновных действий нарушителей-недропользователей составила более 6,5 гектар.

На долю правонарушений, связанных с загрязнением почвы нефтепродуктами, приходится 3,2% от общего числа правонарушений фиксируемых Управлением Россельзознадзора по Оренбургской области. Однако, вред, причиняемый ими ценным сельхозугодьям несомненен.

Лица, виновные в порче и уничтожении земель сельхозназначения в результате обращения с нефтепродуктами привлечены к ответственности в виде административных штрафов на сумму более 450 тысяч рублей. Кроме того, в их адрес были вынесены предписания об устранении нарушений и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Весной 2018 года на Бобровском и Ново-Долговском нефтяных месторождениях, расположенных на территории Ромашкинского сельсовета Курманаевского района в результате разгерметизации трубопроводов произошли разливы нефтепродуктов, повлекших уничтожение плодородного слоя почвы на общей площади 2 тыс.кв.метров.

В результате аналогичной аварии было уничтожено более 20 кв. метров сельхозугодий на Баклановском месторождении в Сорочинском городском округе.

На землях Елатомского сельсовета Бугурусланского района недропользователь без согласования работ и заключения договора аренды участка с законным землепользователем провел обустройство нефтяной скважины, что привело к перемешиванию плодородного слоя почвы с минеральным грунтом, а соответственно к порче земли на площади 1,3 гектара.

Серьезный резонанс в обществе имели последствия аварии на газоингибиторопроводе Восточного участка ОНГКМ в результате которой произошел выброс газового конденсата на земельном участке сельхозназначения, расположенного в границах Ивановского сельсовета Оренбургского района. Итогом происшествия явилось уничтожение плодородного слоя почвы на площади более 240 кв.метров. Впоследствии виновник возместил причиненный вред почвам в размере более 340 тысяч рублей.

Ханты-мансийское предприятие при проведении работ по обустройству нефтяных скважин на Бахтияровском и Северо-Покровском нефтегазоконденсатных месторождениях на территории Красногвардейского района допустило порчу плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения на площади около 4 гектар.

Два факта уничтожения плодородного слоя почвы в результате аварий при транспортировке нефтепродуктов было установлено в Новосергиевском районе и Сорочинском городском округе.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в связи с аварией на складе нефтесодержащих продуктов в Октябрьском районе.