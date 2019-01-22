Одну из самых результативных и зрелищных серию матчей в сезоне выдали «Сарматы» на своём льду против «Кузнецких медведей». Безоговорочно выиграв в первом матче с крупным счетом 5:1, оренбургские хоккеисты продолжили победную серию, начатую чуть ранее, когда забрали все 4 очка у «Сибирских снайперов» (3:2 и 3:2).

Но вторая встреча против Новокузнецка получилась самой зрелищной. Вчистую проиграв первый период 0-3, в двух других «Сарматы» забросили больше «Кузнецких медведей», но общий счет оказался в пользу соперника — 4:5.

Зрители увидели всё: и стычки на льду, и красивые шайбы — в равных составах, в большинстве, в меньшинстве, в пустые ворота, при замене голкипера на полевого игрока… Матч точно запомнится надолго. Итоговый счет оказался в пользу соперника, но «Сарматы» снова доказали, что умеют сражаться до последнего, а если и приходится проигрывать, то только с боем.