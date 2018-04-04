Реклама магазина «7 Пятниц» признана ненадлежащей

Оренбургское УФАС России признало рекламу магазина «7 Пятниц» нарушающей ч. 9 ст. 19, ч. 2.1 ст.21 ФЗ «О рекламе».

При входе в магазин было размещено на остеклении панно с указанием различных алкогольных брендов.

Напомним, в соответствии с частью 2.1 статьи 21 ФЗ «О рекламе», реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. В свою очередь, статьей 19 ФЗ «О рекламе» установлены специальные требования к наружной рекламе и установке рекламных конструкций.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства.