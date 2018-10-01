15 сентября в наш город привезли очередное шоу для детей под названием «Космодрайв». На официальной страничке в соцсети Вконтакте оно описывается, как «Космический парк приключений для всей семьи, созданный новейшими технологиями!».

Мероприятие такого масштаба проходит в Оренбурге впервые, пишут организаторы. Действительно, в Оренбурге, где учился первый космонавт Юрий Гагарин туго с космическими мероприятиями, наверное поэтому взрослые с детьми буквально оккупировали этот парк.

Ранее космический парк посетил уже 6 городов России, где собрал более 300 000 положительных отзывов, пишут организаторы в группе ВК. Мы же сосредоточимся на отрицательных отзывах, которых не так много, но они дают более полное представление о данном мероприятии.

Особой строкой отметим, что «Космодрайв» рекомендован к посещению Министерством образования в 5 регионах России. Так утверждают сами организаторы, но в каких именно регионах уточнить забыли, или не захотели.

Орен.Ру предлагает ознакомиться негативными отзывами реальных посетителей, без всяких правок, чтобы оренбуржцы смогли самостоятельно составить мнение об этом парке развлечений.

Алексей Нестеренко Оренбург:

Если у Вас нет дома компьютера или ноутбука, Если Вы не знаете что такое интернет и youtube, если у Вас кнопочный телефон — эта выставка идеально для Вас подходит.

Реальное время осмотреть ВСЮ выставку — 10 максимум.

Детский билет по пригласительным — бесплатно))))) без сопровождения взрослого нельзя (590 рублей)

Браво! Идеальный маркетинговый ход.

Темнота! Освещения нет никакого. Следите за ребенком.

Мастер класс — (это ещё и отдельно оплачивается) слепить шлем из фольги и скотча. Что то есть ещё я так понял, но там сидит тётя с такой рожей недовольной, что даже спрашивать у нее ничего не хочется.

Парадокс: костюм космонавта, скафандр или т.д. — самая не нужная вещь на выставке (даже без освещения)

90% выставки занимают кабинки с очками виртуальной реальностью. Ждать очереди по 30-40 минут (минимум) играть — 5 минут. Посвящены они теме космоса? Нет!

Ну ещё много можно вылить го..на, конечно. (Другого слова нет!) И дело не в 600 рублях, дело в разводилово и лохотроне. Ну 50 рублей бы стоил билет, я написал бы тоже самое.

Ах да!!!! Планетарий!!!!!

Видео скаченные в youtube, показывают через линзу на «куполе». Про эту жесть, на пол купала)))) псевдо планетарий, даже писать не хочется. Сходите, приколитесь. Если не будет внутри в этот момент тетки, которая лазиет в телефоне все время и подсветкой на экране отображается тень от своей головы на пол «купала», то займитесь этим сами)))

Ну и можно ещё поиграть в косынку!!!!! На зависшем интерактивном экране))))

Ксения Трегубова Оренбург:

Мы ходили сегодня, разочарованы, ерунда полная, всего два аттракциона, за шторками компьютерные игры. Мы и дома можем в игры поиграть.

Отрицательных отзывов из других городов тоже не мало, включать их не стали, но если вам будет интересно то яндекс вам представит десятки отрицательных отзывов.

! Если, Вы, наш дорогой читатель стали одним из посетителей данного парка и Вам есть что сказать, то присылайте свой отзыв на почту: news@oren.ru с пометкой «Отзыв Космодрайв». Мы обязательно включим его в эту статью.