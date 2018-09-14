14 сентября около в 13:00 произошло возгорание сухой травы в непосредственной близости от посёлка им. 9 Января Оренбургского района. По сообщению очевидцев горит лесополоса по обеим сторонам трассы Оренбург — Илек. В самом поселке отключено электричество.

По оперативной информации МЧС, на место пожара выехали: оперативная группа ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области», оперативная группа ФКУ « ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области», оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области», начальник СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области».

Объявлен ранг пожара №3 на общей площади 6 га, существует угроза распространения.

На месте пожара работает Врио начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Платонихин Н.В.

В готовности находится аэромобильная группировка.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области- начальника УГЗ полковника Рыжова С.Н.

К ликвидации последствий всего привлечено 182 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 147 человек и 17 единиц техники.