19 февраля на станции «Илецк-1» Соль-Илецкого городского округа пресечен факт незаконного ввоза в Россию из Узбекистана 750 штук саженцев роз и 30 килограммов травы гармалы. Сотрудники Россельхознадзора и пограничники пресекли незаконный воз данной продукции, которая перевозилась гражданами в ручной клади в поезде «Андижан — Москва».

При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что саженцы роз и гармала ввозились без фитосанитарных сертификатов, кроме того, на саженцы отсутствовали сортовые документы. В ходе осмотра продукции был выявлен карантинный объект повилика – Cuscuta sp., произведены отборы образцов, которые направлены в лабораторию.

Наличие вегетативных частей карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора».

В соответствии с законодательством было принято решение об уничтожение подкарантинной продукции.

Повилика

опасное карантинное растение-паразит, которое паразитирует на всех видах растений и быстро размножается семенами и вегетативными частями. В районах распространения она способна уничтожить от 20 до 100 % урожая. Жизнеспособность семян сохраняется в почве в течение 20 лет.