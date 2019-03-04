В связи со сложными погодными условиями на территории Оренбургской области, на некоторых автомобильных дорогах вводятся ограничения на проезд для всего вида транспорта.

18:15

Вводится ограничение движения транспортных средств на автодорогах Адамовского района:

Шильда – Майский

Подъезд к пос. Совхозный от а/д Адамовка – Шильда с 29 км

Аниховка – Обильный

Адамовка – гр. Республики Казахстан

Ориентировочное время окончания режима ограничения движения – 5 марта в 08:00.

17:00

Вводится ограничение движения транспортных средств на а/д Ясный – Адамовка км 0 – км 42.

Также, введено временное ограничение для движения всех видов транспортных средств на территории Республики Казахстан на следующих участках автомобильных дорог:

— с 24 км. по 99 км. автомобильной дороги «Актобе – Мартук – Оренбург» (участок от с. Сарыжар Республика Казахстан – граница с Российской Федерацией пункт пропуска «Сагарчин» Акбулакский район)

— с 129 км. по 174 км. автомобильной дороги «Денисовка – Жетикакра – Мюктыколь – граница с РФ» (участок от с. Мюктыколь Республика Казахстан – граница с РФ пункт пропуска «Комсомольский» Адамовский район).

15:30

Введено прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования (регионального или межмуниципального значения) Кувандыкского района:

автомобильной дороги «Куруил — Чеботарево»;

автомобильной дороги «Кувандык – Новосимбирка» (участок от п. Рамазаново до п. Новосимбирка).

Ориентировочное время окончания прекращения движения 4 марта в 22:00.

14:00

Введено прекращение движения транспортных средств на автодороге «Оренбург – Орск – Шильда — гр. Челябинской области» км 170 км 260. (Краснощеково — пост ДПС, поворот на г. Гай)

Во всех направлениях автомобильных дорог организована работа оперативных групп местных гарнизонов, а также развёрнут подвижный пункт обогрева МЧС:

— на 170 км трассы Р-336 автодороги «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» работает оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области под руководством заместителя начальника отдела организации пожаротушения подполковника внутренней службы Наумова А. И. На данном участке имеется стационарный пункт обогрева общей вместимостью 30 мест.

— на 207 км трассы Р-336 автодороги «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» дежурит АЦ ПСЧ-37 ОФПС-5 под руководством заместителя начальника ПСЧ Зирюкина А.В, а также автомобиль КАМАЗ(вахтовка) — вместимостью 30 человек.

— на 260 км трассы Р-336 автодороги «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» развернут подвижный пункт обогрева ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области».под руководством начальника дежурной смены СПТ ФГКУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» майора внутренней службы Ацуты А. А. Пункт обогрева на 40 мест, а также палатка на 30 мест.

— на автодороге «Куруил-Чеботарево», «Кувандык-Новосимбирка»дежурит АЦ ПСЧ-35 ОФПС-5 под руководством заместителя начальника ПСЧ Ермакова О. А.

— на автодороге Ясный – Адамовка км 0 – км 42 работает оперативная группа ПСЧ-33 ОФПС-5 под руководством начальника ПСЧ майора внутренней службы Шурманов М. М.