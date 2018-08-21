Центральный районный суд г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения суть которого сводилась к следующему.

Молодой человек обратился в суд с иском к ответчице о взыскании неосновательного обогащения указав в обоснование заявленных требований на то обстоятельство что в период с 2016 г. по 2017 г. он перечислил на счет ответчицы денежные средства в общей сумме более 300 000 рублей, при этом договор займа в надлежащей форме между сторонами заключен не был. Поскольку между ними были доверительные отношения он полагал, что перечисляет денежные средства в долг, с условием их последующего возврата. Ссылаясь на то, что от заключения в надлежащей форме договора займа ответчица уклонилась, возврат денежных средств в полном объеме не произвела, просил суд взыскать денежные средства в качестве неосновательного обогащения.

Ответчик с заявленными исковыми требованиями не согласилась и обратилась в суд со встречным иском, в котором также предъявила требования к истцу о взыскании неосновательного обогащения. При рассмотрении спора суду пояснила, что она и молодой человек планировали создать семью и в течение длительного времени перечисляли денежные средства на счета друг друга без каких – либо договорных отношений, использовали их для совместных поездок, расчетов за приобретаемые товары. Молодой человек денежные средства, предъявленные ко взысканию, перечислил ей в качестве свадебного подарка к предстоящей свадьбе.

При рассмотрении спора судом достоверно установлено и не оспаривалось сторонами, что производя перечисления денежных средств на счета друг друга, и истец и ответчик осознавали отсутствие у них обязанности передать денежные средства и, несмотря на это намеренно осуществляли переводы денежных средств по несуществующему обязательству.

Оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с положениями п.4 ст.1109 ГК РФ в удовлетворении исковых требований было отказано обеим сторонам.