20 января 2019 года в Казани завершился чемпионат Приволжского федерального округа по настольному теннису, являющийся отборочным на финал чемпионата России.

Оренбуржье на соревнованиях представляли воспитанники СДЮСШОР клуба настольного тенниса «Факел-Газпром». В командном мужском турнире оренбуржцы, в составе Евгения Регентова, Руслана Алчимбаева и Ильи Березина заняли второе место. У женщин Дарья Чернорай, Раиса Ширяева, Василиса Данилова и Екатерина Максимова выиграли бронзовые медали.

В личном разряде в соревнованиях смешанных пар Дарья Чернорай и Евгений Регентов завоевали золото, обыграв в финале Руслана Алчимбаева выступавшего вместе с самарской теннисисткой Екатериной Зироновой. Среди мужских пар сильнейшими оказались Евгений Регентов и Данила Травин из Татарстана. Серебряные медали у Ильи Березина и Руслана Алчимбаева. В женском парном разряде не было равных Дарье Чернорай и Екатерине Зироновой (Самара).

По результатам прошедших соревнований оренбуржцы, согласно установленной квоте, получили путевки для участия в чемпионате России.