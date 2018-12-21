В Оренбурге произошло огненное ДТП. Автомобиль загорелся прямо на ходу. Буквально за минуту пламя охватило весь автомобиль.

Инцидент произошел 20 декабря в 19:50 на проспекте Братьев Коростелевых. За рулем автомобиля находился мужчина. Остановив автомобиль, автовладелец и еще двое прохожих предприняли попытку потушить огонь с помощью снега, но огонь за минуту распространился на весь автомобиль, практически его уничтожив. Потушить пламя удалось только прибывшим сотрудникам МЧС. В тушении принимали участие МЧС 6 человек и 2 единицы техники.

Это происшествие попало на камеру АПК «Безопасный город».

По предварительное данным причиной возгорания стала – неисправность газового оборудования транспорта.

По данным МЧС есть пострадавший. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.