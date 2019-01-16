В Оренбургском областном театре кукол продолжается работа по созданию спектакля «Здравствуй, Солнышко!» (0+). Новая постановка с участием актеров и кукол разработана специально для малышей от 6 месяцев до 3 лет. Режиссер – заслуженный артист России Вадим Смирнов, художник – Марина Свириденко. Прокат нового спектакля начнётся в марте 2019 года.

Спектакль проходит в малом зале театра, камерное пространство которого вмещает 10 детей и 10 родителей. Участники размещаются на мягких подушках на сцене. В представлении нет привычного сюжета, но есть множество интерактивных элементов. Дети вовлекаются в игру, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя непосредственным участником происходящих событий. Весь реквизит можно потрогать и подержать в руках.

В сегодняшней афише Бэби-театра в областном театре кукол семь спектаклей с возрастным цензом 0+. В компании с артистами маленькие зрители участвуют в игровых постановках «В лесу родилась ёлочка», «Медвежонок Рим-Тим-Ти», «Коза-дереза», «Три поросёнка», «Снегурочка», «Сказки бабушки Арины» и «Как лиса медведя обманывала».