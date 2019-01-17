В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (обильное выпадение осадков, недостаточная видимость) на территории Северного района в 08:30 17 января 2019 г. введено временное ограничение движения транспортных средств на участке с км. 1194+500 по км. 1251+068 автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Ориентировочное время окончания перерыва движения 11:00, сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.