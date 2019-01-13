Между Президентом и «Одноклассниками»: что оренбуржцы делали со смартфонами на Новый год

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал мобильный трафик в дни новогодних праздников и узнал, как и где жители Оренбуржья чаще всего поздравляли близких.

Как и в прошлом году, жители области не уступали в интернет-активности абонентам из столицы региона, однако предпочтения пользователей заметно разнились. Самыми популярными ресурсами у оренбуржцев в новогоднюю ночь стали Instagram и YouTube – горожане вели «прямые эфиры» с массовых гуляний на площадях и смотрели новогоднее обращение президента и праздничные концерты на смартфонах и планшетах. Жители райцентров же в основном пользовались «ВКонтакте» и «Одноклассниками». Самый большой рост трафика и в городах, и в сельской местности показали Viber и Whatsapp – по сравнению с прошлым годом мобильный трафик в мессенджерах вырос почти в два раза, в основном за счет «тяжелого» контента – роликов, анимированных картинок и видеозвонков. При этом традиционными видами мобильной связи – SMS и голосовыми звонками – оренбуржцы во время праздников пользовались на том же уровне, что и в обычные дни. Пик новогодних поздравлений оренбургских абонентов МТС пришелся на обеденные часы 31 декабря.

По данным МТС, наиболее популярными местами с точки зрения использования мобильного интернета на новогодних каникулах в Оренбурге стали парк на Дзержинского и Национальная деревня, а самыми «говорливыми» оказались посетители парка «Тополя» и Зауральной рощи.