«МегаФон», один из лидеров в предоставлении телекоммуникационных услуг в России, стал членом Ассоциации ФинТех (АФТ). Компания совместно с ключевыми участниками рынка – членами АФТ примет участие в реализации технологических проектов.

«МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка, использует новейшие технологические решения, тем самым повышая эффективность бизнеса. Как считает Ян Кухальский – директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон», членство в Ассоциации ФинТех позволит оператору выйти на качественно новый уровень цифровизации услуг и сервисов.

«На площадке Ассоциации ФинТех создаются и продвигаются новые для национального отраслевого рынка технологии. В качестве примера можно привести направления АФТ по развитию розничного платежного пространства, технологии распределенного реестра и открытых API. В проектах АФТ мы видим хорошие перспективы для совершенствования телекоммуникационных сервисов и повышения удобства их использования. Специалисты «МегаФона» будут участвовать в совместных рабочих группах с ведущими финансовыми и телекоммуникационными компаниями страны. У нас уже есть понимание возможных вариантов сотрудничества и дальнейшего внедрения новых технологических решений в деятельность организации», — подчеркнул директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

«Цифровизация российской экономики невозможна без общей синергии и диалога ключевых участников финансового рынка. Платформой для такого взаимодействия и является Ассоциация ФинТех. Мы рады видеть на нашей площадке одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг страны. «МегаФон» обладает огромным опытом и колоссальной клиентской базой. Мы ожидаем, что компания будет активно участвовать в существующих проектах, а также — инициировать создание новых технологических продуктов, востребованных и доступных», — отметила управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

Ассоциация ФинТех, АФТ fintechru.org учреждена в конце 2016 г. В состав входят: Банк России, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа Банк, Газпромбанк, Банк Открытие, Национальная система платежных карт, КИВИ Банк, Банк АК БАРС, РНКО Платежный центр, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированные члены: СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, МТС, Московская биржа, Ростелеком, РОСБАНК, РЕГИОН Финансовые услуги, ПАО «МегаФон», КБ Уральский Банк и АКБ Абсолют Банк. Ассоциация ФинТех разрабатывает и внедряет новые технологические решения для обеспечения развития финансового рынка и создания условий для цифровизации экономики Россия.

Компания «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» — признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввёл в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G). Дополнительная информация о «МегаФоне» и представляемых продуктах и услугах размещена на сайте megafon.ru.