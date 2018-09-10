Накануне в Казани завершился первый этап FINA Кубка мира по плаванию 2018 года. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 23 стран мира.

Спортсменка из Оренбурга Мария Каменева, выступающая в составе российской команды, завоевала три медали: на дистанции 50 метров на спине — бронзовую медаль; в составе сборной команды в эстафете вольным стилем 4х100 – серебро; в составе сборной команды в эстафете смешанным стилем 4х100 – серебро.

Второй этап Кубка мира FINA 2018 пройдет в Эйндховене (28 — 30 сентября) и в Будапеште (4 — 6 октября), третий – в Пекине (2 — 4 ноября), Токио (9 — 11 ноября) и Сингапуре (15 — 17 ноября).