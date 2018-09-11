Решение о датах проведения внеочередного и очередного заседаний областного парламента принято сегодня на заседании Совета Законодательного Собрания, которое провел спикер ЗС Сергей Грачев.

С инициативой о созыве внеочередной парламентской сессии выступила фракции «Единая Россия». По словам руководителя фракции Александра Трубникова, депутаты предлагают во внеочередном порядке рассмотреть внесение изменений в 5 региональных законов с целью сохранения действующих льгот для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Решением Совета предложение фракции поддержано, внеочередное заседание Законодательного Собрания решено провести 19 сентября.

Определена дата очередной парламентской сессии – 17 октября.

На заседании Совета рассмотрена информация о внесении изменений в программу социально значимых мероприятий.

– Изменения вносятся в связи с уточнением формулировок, перераспределением средств, а также в связи с заменой одних мероприятий другими, – пояснила председатель комитета ЗС по бюджетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова.

На очередном заседании Законодательного Собрания планируется рассмотреть информацию о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области. Председатель комитета ЗС по собственности, природопользованию и строительству Аркадий Швецов предложил Совету установить сроки по работе с документом. Предложение было поддержано. Перечень вопросов, поступивших от фракций ЗС в профильный комитет, будет обобщен и подготовлен к утверждению на следующем заседании Совета Законодательного Собрания.