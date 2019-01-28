Мама с ребенком отправились на лыжах в Бузулукский бор, но спустя несколько часов они не вернулись.

Накануне в вечером в полицию Бузулука обратился 47-летний мужчина. Он сообщил, что вместе с супругой и 20-летним сыном отдыхали на туристической базе. Около часа дня жена с сыном отправились на лыжах в бор, но до вечера так и не вернулись.

На поиски граждан были ориентированы сотрудники МО МВД России «Бузулукский», МЧС и инспекторы национального парка Бузулукский бор.

Спустя час старший участковый уполномоченный МО МВД России «Бузулукский» Александр Лавков совместно с егерями на снегоходах разыскали заблудившихся отдыхающих и доставили их на турбазу.

В настоящее время с ними все хорошо, медпомощь им не потребовалась. Женщина пояснила, что, потеряв ориентир, заблудились в бору, а телефона у них при себе не было.