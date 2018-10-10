Встречайте одну из самых популярных головоломок современности в каждом детском наборе Хэппи Мил в «Макдоналдс»! Новая программа «Кубик Рубик» увлечет даже самых неутомимых непосед: целых 12 кубиков разных форм и расцветок с любимыми героями!

Сложно найти человека, который был ни разу не слышал про Кубик Рубика. Эта головоломка популярна во всем мире. Придумал ее в 1974 году венгерский скульптор Эрнё Кубик. Простота принципа действия и яркие элементы настолько понравились детям и взрослым, что уже в 1982 состоялся первый Чемпионат по скоростной сборке Кубика. А за более чем 30-летнюю историю было продано порядка 350 миллионов Кубиков (если их все выложить в один ряд, то он протянется от Северного полюса до Южного!)

Если ваш ребенок еще не познакомился с этой занимательной и, безусловно, полезной для развития памяти, внимания и логического мышления, головоломкой, то самое время это исправить. Процесс сборки головоломки научит ребенка не сдаваться при первых неудачах и идти к намеченной цели, а также наглядно продемонстрирует, что получить отличный результат можно только приложив определенную долю усилий. В новой коллекции игрушек в Хэппи Мил можно найти кубики даже для самых юных: благодаря разным формам и количеству сегментов можно с легкостью тренировать мелкую моторику.

А с любимыми героями, которых легко узнать на гранях кубиков, из уже ставших легендарными мультфильмов «Зверопой», «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных», процесс сбора каждой новой головоломки становится еще более интересным и захватывающим!

Программа Хэппи Мил «Кубик Рубика» продлится в «Макдоналдс» до 1 ноября*.

Также не стоит забывать, что весело играть можно и за пределами ресторанов: на сайте «Студия Хэппи», happystudio.com, вас всегда ждут интересные и познавательные игры и задания для детей online и offline.