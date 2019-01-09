Когда отмечается православная и католическая Пасха в 2019 году?

Каждый год светлый праздник под названием Пасха приходит в наши дома. В наступившем году католическая и православная Пасха будут встречены верующими в различные дни.

ПРАЗДНИК В КАТОЛИЦИЗМЕ

Как правило, католическая церковь с 22 марта по 25 апреля отмечает праздник, в соответствии со своими правилами. У католиков нет фиксированной даты Пасхи, они отсчитывают ее на основе 21 марта, которое служит днем весеннего равноденствия. В 2019 году свой праздник католики отметят 21 апреля, что значительно отличается от православной Пасхи.

ПРАЗДНИК В ПРАВОСЛАВИИ

В отличие от католического, православное торжество имеет точную дату, установленную календарем — 28 апреля. Как и принято, молитвенная служба в храмах начнется в полночь, а концом её будет утренняя литургия. Данное празднование призвано объединить всех людей мира.

Таким образом, этот год станет годом, когда католическое и православное торжество не совпадут и будут праздноваться с разницей в неделю. Такой разрыв обуславливается использованием разных календарей: православные используют юлианский, католики — григорианский.

Если вы хотите узнать дату праздника, то нужно руководствоваться несколькими простыми правилами. Помните, что Пасху всегда отмечают в воскресенье. Самый легкий способ узнать,когда будет Пасха, — посмотреть Александрийскую пасхалию, которая была создана архиепископами, рассчитавшими даты празднования на многие годы вперед.

Ещё один способ, упомянутый ранее — собственное наблюдение. После полнолуния, которое идёт за днем весеннего равноденствия дня, рассчитать торжественный день не окажется сложным.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за 7 недель до Светлого Христова Воскресения, придерживаясь все это время Великого поста. Само Воскресение Христово на Руси традиционно встречали в храме. Служба начинается раньше полуночи. Где-то в полночь начинается Пасхальная заутреня.

— Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе! — отмечает в своей пасхальной проповеди священномученик Серафим (Чичагов). — В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва, а также вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия людские, смерть, зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: Христос воскресе! Может ли надоесть нам слушать: Христос воскресе!

В этом году католики отметят Пасху 28 апреля, то есть разница между датами составит неделю, однако случается и так, что она достигает 1,5 месяцев. Почти всегда вначале отмечается католическая Пасха, а уже потом — православная.